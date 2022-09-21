МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды снижается более чем на 3%, отыграв, впрочем, большую часть утреннего провала, когда он откатывался почти до 2 тысяч пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 16.08 мск опускается на 3,33%, до 2141,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,51%, до 1113,7 пункта.

Максимально сегодня индекс Мосбиржи падал на 9,61%, до 2002,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 2 копейки, достигая 60,59 рубля, евро — теряет 42 копейки, опускаясь до 60,19 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,26%, до 91,76 доллара за баррель.

"Открывшись вниз, индекс Мосбиржи приблизился к психологически важному уровню 2000 пунктов впервые с конца февраля. Индекс РТС достиг минимальных с конца апреля уровней. Потери фондовых индикаторов составляли 9,6% и 11,8%, соответственно. Однако они быстро перешли к активному восстановлению, отыграв более половины минуса. К текущему моменту произошла умеренная просадка от новых дневных вершин", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Он добавил, что давление на рублевые активы оказывает усиление внешнеполитических рисков.

"Пока весь фондовый мир снизил активность в ожидании решения ФРС США по процентной ставке сегодня вечером, российский рынок продолжил падение после объявления президентом РФ частичной мобилизации и намерений согласиться с присоединением занятых территорий Украины к РФ после организации соответствующих референдумов", — уточнил Алексей Калачев из ФГ "Финам"

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Из корпоративных событий Калачев отмечает публикацию отчетности крупнейшей золотодобывающей компании "Полюс", которая показала снижение производственных и финансовых результатов за полугодие. Акции "Полюса" теряют около 5% стоимости.

"Одним из лидеров падения среди голубых фишек выступают акции Роснефть (-6,18%). Дополнительным фактором их слабости послужило недавнее сообщение о том, о том, что Федеральное сетевое агентство Германии взяло под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории Германии", — пояснил Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Также среди лидеров падения стоимости — акции "СПБ биржи" (-8,48%). Polymetal (-8,4%), "Татнефти" (-7,79%), "Циана" (-6,44%), АФК "Система" (-6,4%), "Русала" (-6,3%), Сбербанка (-3,48%), ВТБ (-3,4%), "Газпрома" (-3,24%), "Лукойла" (-2,16%).

В лидерах роста стоимости — акции "Иркута" (+8,55%), "Самолета" (+3,91%), НКНХ (+1,2%), "Абрау-Дюрсо" (+0,56%), банка "Санкт-Петербург" (+0,24%).

"Динамику акций "Самолета" и "Белуги" в среду можно объяснить разве что ожиданиями выплат полугодовых дивидендов (доходность около 1,5% и 5% соответственно), которые с большей вероятностью не будут отменены, так как продовольственная отрасль и застройщики, в отличие от сырьевого сектора, не должны столкнуться с повышенной налоговой нагрузкой", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Калачев при этом подмечает, что из голубых фишек дорожают только акции "Фосагро" (+0,5%), акционеры которой сегодня на внеочередном собрании должны утвердить рекордные для компании дивиденды.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В текущей ситуации прогнозировать какие-то цели движения российского рынка не имеет особого практического смысла. Видно, что уровень 2000 пунктов пока выступил поддержкой для индекса Мосбиржи, но в основном из-за слишком быстрого падения до этих минимумов, по большей части вызванного техническими причинами в виде принудительного закрытия маржинальных позиций", — предполагает Бабин.

Учитывая большую внутреннюю и внешнюю политическую неопределенность, а также возвращение на рынок некоторых нерезидентов, возможно вскоре вновь проверить на прочность уровень 2000 пунктов, дополнил он.

"До закрепления выше 2250 и 1180 пунктов, однако, можно говорить о преобладании рисков развития продаж в связи с усилением экономической неопределенности", — считает Кожухова.

"Вряд ли стоит к окончанию торговой сессии ждать радикального перелома настроений", — резюмирует Калачев.