МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Аукционы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина России на 30 миллиардов рублей не состоялись ранее в среду в условиях существенного ухудшения конъюнктуры вторичного рынка госдолга, считает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся

Минфин России признал несостоявшимся оба запланированных на среду аукциона размещения ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей и серии 26240 с погашением в июле 2036 года — на 10 миллиардов. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

"С момента проведения неделю назад первого после семимесячной паузы аукциона, на котором предложенные облигации объемом 10 миллиардов рублей были размещены полностью при относительно высоком общем спросе, но и при достаточно агрессивных заявках, конъюнктура вторичного рынка ОФЗ существенно ухудшилась, что и предопределило отмену сегодняшних аукционов", — говорит Ермак.

Снижение цен ОФЗ на вторичном рынке продолжается уже третью торговую сессию подряд. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в начале торгов среды терял около 4% после обращения президента РФ Владимира Путина, однако позднее замедлил снижение. По состоянию на 17.55 мск индекс RGBI снижается на 2,2% — до отметки 129,5 пункта. На этом уровне индикатор в последний раз наблюдался в начале июня.

"Наиболее вероятно, что в ближайшее время рынок ОФЗ может стать существенно более волатильным и менее ликвидным, а его участники будут внимательно следить за текущей ситуацией, за различным проявлением про- и дезинфляционных факторов, а также чутко реагировать на сигналы со стороны регулятора, а также на проводимую Минфином политику заимствования на рынке ОФЗ до конца текущего и на следующий год", — предполагает Ермак.

"Мы не исключаем, что первичный рынок корпоративных облигаций может взять паузу из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов", — также отметил эксперт.