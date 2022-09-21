МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Компания "Финам" оповестила в среду своих клиентов через мобильное приложение о полном запрете открытия новых коротких позиций по евро в связи с повышенным риском для инвесторов в отношении позиций по валютам недружественных стран, следует из сообщения компании и ее представителя. Ливанские банки прекратили работу на неопределенный срок

"Финам" полностью запретит открытие новых коротких позиций по евро "в ближайшие дни", следует из сообщения, которое было отправлено в мобильном приложении брокера утром 21 сентября.

В оповещении говорится, что в ближайшие дни открытие коротких позиций по инструменту EUR (евро) станет недоступно. Компания просит учитывать данную информацию при планировании торговых операций.

"Данные меры связаны с повышенным риском для инвесторов в отношении позиций по валютам недружественных стран. Сейчас трудно указывать точные сроки, но, исходя из развития событий, мы не ожидаем скорой отмены подобных ограничений", — сказал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

По его словам, в компании "Финам" не исключается ужесточение маржинальных требований к валютам недружественных стран в будущем.