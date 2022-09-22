МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара и евро: они торгуются около 61,2 рубля и 60,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, что будет с рублем до конца недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растёт на 49 копеек, до 61,18 рубля, евро – на 31 копейку, до 60,46 рубля.

Курс юаня прибавлял 1 копейку — 8,59 рубля, также следует из данных Московской биржи.