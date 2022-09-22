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https://1prime.ru/Financial_market/20220922/838209568.html
Курс рубля на Московской бирже снижается
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Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара и евро: они торгуются около 61,2 рубля и 60,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 22.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара и евро: они торгуются около 61,2 рубля и 60,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растёт на 49 копеек, до 61,18 рубля, евро – на 31 копейку, до 60,46 рубля.
Курс юаня прибавлял 1 копейку — 8,59 рубля, также следует из данных Московской биржи.