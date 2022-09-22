ТОКИО, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Японии по итогам двухдневного заседания в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе центробанка. СМИ: Япония расширит список компаний России под санкциями

Сразу после объявления о сохранении отрицательной учетной ставки курс иены к доллару на Токийской бирже просел до отметки в 145,24 иены за доллар.

Накануне ФРС США ожидаемо повысила ставку третий раз подряд на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых, что является максимумом с 2008 года. Следующее заседание ФРС США пройдет 1-2 ноября.