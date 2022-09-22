МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи завершили торги среды ростом

По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,31%, до 3 107,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1 998,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,99%, до 18 077 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,99%, до 2 323,88 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 27 167,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 не торгуется в четверг, в среду он закрылся падением на 1,56%, до 6 700,2 пункта.

Накануне основные фондовые индексы США закрылись падением после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв повысил учётную ставку, и снова на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. А его члены предположили, что до конца года она может подняться ещё настолько же или даже выше. Прогнозы инфляции в США были повышены на текущий и следующий годы, а глава регулятора Джером Пауэлл отметил после заседания, что не видит безболезненных способов победить её. До конца года осталось два заседания регулятора.

"Экономическая сила и "горячий" рынок труда указывают на ограниченный компромисс — по крайней мере, на данный момент — между ростом и инфляцией", — резюмирует аналитик Fidelity International Анна Ступницка (Anna Stupnytska), чьи слова приводит портал Market Watch.

В то же время ранее в четверг японский центробанк ожидаемо продолжил свою политику мягкой монетарной политики, сохранив ставку рефинансирования на отрицательном уровне в минус 0,1%. При этом годовая инфляция в Японии стала максимальной с 2014 года — 3%.