НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — ПРАЙМ. Индийская рупия в ходе торгов в четверг упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, зафиксировав падение на 42 пайса по сравнению с последним закрытием, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже снижается

Падение произошло на фоне укрепления доллара после очередного решения Федеральной резервной системы США повысить целевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.

Согласно данным торгов, индекс внутреннего фондового рынка BSE Sensex упал на 370,75 пунктов, или на 0,62%, до 59 086,03 пунктов, в то время как NSE Nifty опустился на 133,80 пунктов, или на 0,76%, до 17 584,50 пунктов.

Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.