КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Московская биржа направила в Банк России предложение по выпуску расписок на ЦФА, такие расписки будут обращаться как ценные бумаги, заявил на XIX Международном банковском форуме глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

"Московская биржа, естественно, выйдет на этот рынок (ЦФА — ред.). Мы подготовили проект, который позволяет выпускать расписки на цифровые активы, дальше — эти расписки обращаются как ценные бумаги. Тем, кто не готов открывать счета в распределенных реестрах, боится кастодиальных рисков, переложить этот риск на учетную инфраструктуру в привычной форме… сможет выпускать ценные бумаги", — сказал он.

"Мы хотим предложить для того, чтобы ЦФА развивались, чтобы рынок сам выбирал — блокчейн-учет или депозитарный учет. Если закон будет такой принят, то депозитарии российские смогут на своих счетах в блокчейне аккумулировать ЦФА, а против них клиентам отдавать расписки. Как только клиенту понадобится базовый актив, он гасит расписку, и на свой аккаунт в блокчейне получает свой цифровой актив. Мы отдали в ЦБ (законопроект — ред.), чтобы он посмотрел, и, естественно, без Минфина никак…", — пояснил Швецов.

Глава набсовета также напомнил, что Мосбиржа намерена получить статус оператора обмена ЦФА. ЦБ смягчает ограничения на инвестирование в цифровые финансовые активы

"Дальше возникает интересный вопрос. Биржа традиционно продает продукт через брокера. Нужно ли ЦФА продавать через брокера или выстраивать прямую дистрибуцию уже к конечному покупателю — это предстоит понять. Если брокер сегодня в значительной степени выступает консультантом, помочь человеку сформировать портфель, то вызовом является то, что часть портфеля можно сформировать через брокера, а часть нельзя", — сказал он.

Ранее в сентябре на Московском финансовом форуме председатель правления НКО НКЦ (входит в группу Московской биржи) Игорь Марич сообщал, что Мосбиржа надеется до конца текущего года начать выполнять функции инфраструктуры на рынке цифровых финансовых активов и стать оператором их обмена.