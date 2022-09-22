ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Цены на пшеницу в США в среду достигли более чем 2-месячного максимума на опасениях относительно эскалации конфликта на Украине. Тем не менее впоследствии котировки утратили часть достигнутых позиций, поскольку беспокойство по поводу состояния мировой экономики оказало давление на рынок сырьевых товаров. Главу Rio Tinto расстроил успех российского алюминия в США

Кукуруза и соя снизились в цене, а индекс доллара США обновил 20-летний максимум после того, как Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Кроме того, в центральном банке просигнализировали о вероятности дальнейшего резкого повышения процентных ставок. На фоне укрепления доллара зерновые из США становятся менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с повышением на 10 центов, по 9,03 3/4 доллара за бушель. В ходе торгов котировки поднимались до 9,19 1/2 доллара, максимума с 11 июля.

В начале торгов среды котировки зерновых и сои росли, поскольку президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поддержал планы по принятию контролируемых российскими войсками украинских регионов в состав РФ.

"Геополитическая напряженность в Причерноморье усилилась. Комментарии Путина заставили опасаться дальнейшей эскалации конфликта. В результате в котировках возникла премия за риск", — отметили в Agritel.

Тем не менее цены на кукурузу и сою впоследствии развернулись вниз, так как инвесторы опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса. Основные фондовые индексы США упали на фоне решения ФРС по процентной ставке. Фьючерсы на нефть закрылись с понижением после волатильных торгов.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили торги с понижением на 6 1/2 цента, по 6,85 1/2 доллара за бушель, в то время как ноябрьские фьючерсы на сою подешевели на 17 1/2 цента, до 14,61 1/4 доллара за бушель.

"Котировки большинства сельхозтоваров перешли на негативную территорию на опасениях относительно рецессии. Тем не менее пшеница вновь растет в цене на фоне рисков, связанных с ситуацией на Украине", — подчеркнул Арлан Судерман из StoneX.

ФРС в среду повысила ключевую процентную ставку до диапазона 3,00%-3,25% — максимума с 2008 года. Согласно новым прогнозам ФРС, центральный банк продолжит повышать ставки до конца года. Ключевая ставка достигнет пика на уровне 4,50%-4,75% в 2023 году, ожидают в ФРС.

Между тем давление на котировки кукурузы и сои также оказало начало сбора урожая в США. По данным Минсельхоза США, сбор урожая кукурузы завершен на 7%, а сои — на 3%.