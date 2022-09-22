МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг последовали за динамикой американских бирж и закрылись снижением, свидетельствуют данные торгов. В Японии впервые за 24 года провели валютную интервенцию с продажей доллара

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,27%, до 3 108,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1 991,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 1,82%, до 18 109 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,63%, до 2 332,31 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 27 153,83 пункта.

В четверг австралийский индекс S&P/ASX 200 не торговался, в среду он закрылся снижением на 1,56%, до 6 700,2 пункта.

Индексы АТР переняли динамику американских бирж, завершивших торги среды падением в районе 1,7% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Так, Федрезерв повысил учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. При этом члены ФРС предположили, что до конца года ставка может подняться еще настолько же или выше. Также были повышены прогнозы инфляции в США на текущий и следующий годы, а глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что не видит безболезненных способов победить ее.