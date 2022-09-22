МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании одобрили рекомендованную советом директоров компании выплату дивидендов за первое полугодие в размере 32,71 руб на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания. Российский рынок акций активно растет за счет бумаг "Газпрома"

"По результатам голосования принято решение: "Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2022 года: на одну привилегированную акцию в размере 3271% к номинальной стоимости акции; на одну обыкновенную акцию в размере 3271% к номинальной стоимости акции. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 3271% к номинальной стоимости акции; на одну обыкновенную акцию в размере 3271% к номинальной стоимости акции… ", — говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании — 1 рубль.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 11 октября.

"Татнефть" — публичная вертикально интегрированная нефтяная компания, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании.