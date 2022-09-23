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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220923/838223786.html
Рубль немного снижается к доллару
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Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро после ощутимого роста накануне: инвалюты торгуются около 59,1 рубля и 58 рублей соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 23.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро после ощутимого роста накануне: инвалюты торгуются около 59,1 рубля и 58 рублей соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 29 копеек, до 59,13 рубля, евро — на 39 копеек, до 58,01 рубля, юань не меняется и стоит 8,3 рубля.
В четверг доллар упал на 1,85 рубля, евро — на 2,53 рубля.