МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро после ощутимого роста накануне: инвалюты торгуются около 59,1 рубля и 58 рублей соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 29 копеек, до 59,13 рубля, евро — на 39 копеек, до 58,01 рубля, юань не меняется и стоит 8,3 рубля.

В четверг доллар упал на 1,85 рубля, евро — на 2,53 рубля.