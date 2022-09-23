МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу утром снижается, рынки ожидают статистику по деловой активности еврозоны, иена продолжает укрепляться после валютной интервенции, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного снижается к доллару

По состоянию на 7.23 мск курс евро к доллару снижался до 0,9823 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене опускался до 142,25 иены со 142,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 111,43 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка деловой активности в еврозоне за сентябрь. Аналитики полагают, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг сократился до 48,2 пункта с 48,9 пункта в августе.

Иена к доллару в четверг укрепилась на 1,2% — до 142,26 иены после того, как Банк Японии провел первую с 17 июня 1998 года валютную интервенцию по покупке иены и продаже доллара. До новостей курс доллара к иене составлял 145,8 иены.

Индекс доллара с начала недели при этом заметно укрепился — на 1,5%, со 109,6 пункта — за счет сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду объявила итоги сентябрьского заседания. Регулятор поднял учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. А председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что ЦБ может пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.