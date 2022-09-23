МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром опускается, торгуясь ниже 1680 долларов за тройскую унцию, после серии повышений ставок мировыми ЦБ, может показать снижение вторую неделю подряд, следует из данных торгов. Евро дешевеет к доллару перед статистикой по еврозоне

По состоянию на 7.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,05 доллара, или на 0,24%, до 1 677,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость драгметалла может показать снижение вторую неделю подряд — на 0,4% после 2,6% за неделю до этого. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,11%, до 19,595 доллара за унцию.

На текущей неделе ряд мировых ЦБ повысили учетные ставки. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии (НБШ, центробанк) — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

Мировые центробанки склонны к ужесточению на фоне высокой инфляции, что усилило на рынках опасения по поводу возможной рецессии. Лишь Банк Японии оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику. При этом годовая инфляция в Японии за август стала максимальной с 2014 года — 3%.

"Слабость цен на золото, скорее всего, сохранится на фоне монетарного ужесточения, из-за чего золото становится дороже для хранения. Однако опасения рецессии и эскалация конфликта России и Украины могут поддержать цены", — заявил агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).