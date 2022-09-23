Золото торгуется ниже 1680 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром опускается, торгуясь ниже 1680 долларов за тройскую унцию, после серии повышений ставок мировыми ЦБ, может показать снижение вторую неделю подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,05 доллара, или на 0,24%, до 1 677,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость драгметалла может показать снижение вторую неделю подряд — на 0,4% после 2,6% за неделю до этого. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,11%, до 19,595 доллара за унцию.
На текущей неделе ряд мировых ЦБ повысили учетные ставки. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии (НБШ, центробанк) — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.
Мировые центробанки склонны к ужесточению на фоне высокой инфляции, что усилило на рынках опасения по поводу возможной рецессии. Лишь Банк Японии оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику. При этом годовая инфляция в Японии за август стала максимальной с 2014 года — 3%.
"Слабость цен на золото, скорее всего, сохранится на фоне монетарного ужесточения, из-за чего золото становится дороже для хранения. Однако опасения рецессии и эскалация конфликта России и Украины могут поддержать цены", — заявил агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).
https://1prime.ru/Financial_market/20220923/838223947.html