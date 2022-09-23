МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу заметно снижаются на фоне падения индексов Уолл-стрит, рынки опасаются рецессии из-за продолжения ужесточения политики мировыми ЦБ, свидетельствуют данные торгов. Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,08%, до 3 075,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,05%, до 1 951 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,95%, до 17 975 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,64%, до 2 294,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,29%, до 6 546,5 пункта. Японский Nikkei 225 в пятницу не торговался в связи с выходным днем. В четверг индекс снизился на 0,58%, до 27 153,83 пункта.

На азиатские торги влияет динамика американских фондовых индексов, которые в четверг показали снижение, в том числе индекс высокотехнологических компаний NASDAQ — на 1,4%.

На текущей неделе ряд мировых центробанков продолжил монетарное ужесточение. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии (НБШ, центробанк) — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

Крупные мировые центробанки повышают ставки для борьбы с высокой инфляцией, что усиливает на рынках опасения по поводу возможной рецессии, на которую же указывают как комментарии самих ЦБ, так и макростатистика. В связи с этим трейдеры склонны уходить от риска. Отрицательную ставку сохраняет лишь Банк Японии, который оставил показатель на отрицательном уровне в минус 0,1%, продолжая ультрамягкую монетарную политику.

"Мировые акции под давлением, поскольку мир ожидает, что повышение ставок вызовет более раннюю и, вероятно, серьезную глобальную рецессию", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).