КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Санкционное давление на инфраструктуру Московской биржи будет продолжаться, риски утраты активов сохраняются, заявил на XIX Международном банковском форуме глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

"Те ограничения, которые есть, мы не рассматриваем как последние, мы считаем, что давление санкционное будет продолжаться, и сложное время не только позади, но еще и в перейди", — сказал он.

Он напомнил, что на базе Московской биржи был создан клуб кредиторов — инвесторов, которые пострадали в результате введения этих санкций. Был также нанят специальный юридический консультант, который выработал для группы Мосбиржи политику по высвобождению из-под блокировки активов неподсанкционных клиентов (в частности, хранящихся Национальном расчетном депозитарии).

"(Мы — ред.) выработали политику, каким образом, через какие инстанции мы будем добиваться освобождения этих активов для инвесторов, которые не находятся под санкциями. Надеемся, что данный процесс будет успешным, тем не менее, кастодиальные риски (риски утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств — ред.) все равно остаются. Даже если нам удастся освободить эти активы, не факт, что эти активы не попадут под арест уже по следующим волнам этих санкций", — обратил внимание Швецов.

"Конечно, инвестируя с элементами инфраструктуры, которая находится в недружественных странах, мы должны быть всегда начеку и помнить о кастодиальных рисках, которые впервые за всю историю российского финансового рынка получили в результате этой санкционной войны", — добавил он.

Ранее в сентябре, американские власти поместили под санкции председателя правления НРД Виктора Жидкова. Евросоюз 3 июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.