МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы заметным снижением — рынки реагируют на повышение ключевых ставок мировых центробанков, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,97% — до 7018,6 пункта, французский CAC 40 — на 2,28%, до 5783,41 пункта, немецкий DAX — на 1,97%, до 12284,19 пункта, причем последний находится на минимуме с ноября 2020 года.

На этой неделе ряд мировых центробанков повысили свои ключевые ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых. Банк Англии поднял ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%, Национальный банк Швейцарии — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

На этом фоне трейдеры опасаются глобальной рецессии. В таких рыночных условиях рисковые активы, включая европейские акции, теряют привлекательность для инвесторов.

"В настоящее время рынок пытается понять, насколько глубокой и продолжительной будет рецессия в Европе. Это займет еще некоторое время, и в целом мы ожидаем, что дно на этом "медвежьем" рынке будет достигнуто не раньше первого квартала 2023 года", — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement).