МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никита Половнев, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару и евро после взлета отечественной валюты по итогам текущей недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Индекс доллара поднялся выше 113 пунктов впервые с июня 2002 года

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на следующей неделе на 3,55%, до 2164 пунктов, и на 2,29%, до 1168 пунктов соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 86,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,5 цента, до 0,98 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 75 копеек, до 58,67 рубля, евро – на 1,55 рубля, до 57,85 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Владимир Естифеев из банка "Зенит" отмечает, что итоги сентябрьского заседания ФРС США стали для рынков существенным поводом для снижения. Так, прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице — до 3,8% с 3,7%. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции — до 2,8% с 2,6%.

"Приверженность проинфляционной денежно-кредитной политике уменьшает потенциал роста фондовых рынков. Большинство центробанков резервных валют начинают активно бороться с инфляцией с помощью ужесточения монетарных условий, повышая размер базовых процентных ставок и активно сокращая балансы. Перспектива рецессии мировой экономики становится более очевидной, что оказывает давление на весь сегмент рискованных активов", — добавил он.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что на зарубежных площадках неделя отметится выходом окончательных данных по ВВП Германии и США за третий квартал, предварительной оценкой потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь (ожидается ускорение), индикаторами делового климата, потребительского доверия и ожиданий в Германии и США, розничными продажами в Германии, данными по заказам на товары длительного пользования и рынку жилья США, предпочитаемым ФРС индикатором инфляции – индексом ценового потребления. На Мосбирже рассказали о планах по доступу недружественных нерезидентов

"В Китае выйдут данные по деловой активности страны в секторе услуг и производстве, которые, вероятно, покажут сохранение слабости. Кроме того, состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС. Значимых позитивных драйверов у зарубежных площадок все еще нет, поэтому можно ожидать стремления фондовых индикаторов к обновлению локальных минимумов с возможными периодами коррекционного отскока", — обращает внимание она.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка считает центральным событием недели завершение заседания ФРС, по окончании которого было объявлено о повышении диапазона ключевой ставки на 75 базисных пунктов, до 3%-3,25%. При этом регулятор указал, что в фокусе его внимания – инфляция, и для борьбы с ней он готов продолжить ужесточать денежно-кредитную политику.

"В частности, ФРС повысила ориентиры на конец этого и следующего годов до 4,4% и 4,6%. Доходность американских гособлигаций мгновенно отреагировала: двухлетние облигации поднялись выше 4%, а десятилетние подтянулась до 3,5%. Пока настрой инвесторов на глобальных рынках крайне негативен, поскольку большинство участников рынка ожидают рецессию, что приводит к фиксации позиций по большинству активов", — уточнил эксперт.

На предстоящей неделе, по мнению Соловьева, мировые рынки могут взять паузу в снижении ввиду отсутствия значимых статистических данных. Поводов для отскока рынков также пока нет.

"Техническая картина по нефти остается неблагоприятной, а в фундаментальных факторах риск чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики в США и еврозоне перевешивает фактор дефицита предложения. Поэтому цены продолжат сползать вниз", — заключает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Рубль попал в турбулентность, но вышел вверх на налогах и токсичности валют

РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ СИЛУ

Рубль в налоговый период и в условиях ограниченного спроса на токсичные валюты показывает особенную силу и проверяет на прочность нижние границы среднесрочных диапазонов против доллара, евро и юаня, отмечает Кожухова.

Крепость рубля сохранится благодаря налоговому периоду и из-за бегства из токсичных валют на фоне риска новых санкций, считает Вайсберг.

На предстоящей неделе на российском рынке, вероятно, сохранятся повышенные уровни волатильности, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На динамику рубля будут влиять преимущественно объемы продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода. К концу следующей недели они должны быть на более низких уровнях, что может поддержать рост курса выше 60 рублей за доллар", — добавляет он.

Кроме токсичности иностранных валют, поддерживать уверенность позиций рубля в обозримой перспективе может то, что крупные компании-экспортеры, объявившие о выплате дивидендов, должны продавать дополнительные объемы иностранной валюты, чтобы сформировать необходимый объем рублевой ликвидности для выплат акционерам, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Биржевые цены на газ в Европе опустились к закрытию торгов пятницы

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индексы Мосбиржи и РТС, очевидно, начнут следующую неделю ниже среднесрочных сопротивлений 2270 и 1200 пунктов соответственно, что, с одной стороны, указывает на риски сохранения медвежьего давления с перспективой движения в район февральских минимумов 1681 и 610 пунктов в ближайшие недели", — полагает Кожухова.

По ее мнению, негативный сценарий в краткосрочном периоде с продолжением масштабных продаж, скорее всего, реализуется в случае очередных геополитических шоков (общего усугубления обстановки, новых болезненных санкций). Влияние может оказать и отказ акционеров "Газпрома" от дивидендов на собрании 30 сентября. Эксперт добавляет, что на данный момент комментарии как чиновников, так и руководства самого газового гиганта скорее позволяют ожидать одобрения выплат, что стало бы краткосрочным позитивом для рынка, но решение будет принято в самом конце следующей недели.

"На предстоящей неделе российский фондовый рынок останется под давлением. Очередной виток санкционных угроз может негативно сказаться на бумагах нефтегазовых компаний и рынка в целом. Мы ожидаем сохранение высокой волатильности на рынках и движение индекса Мосбиржи в широком коридоре 2000-2300 пунктов", — прогнозирует Соловьев из Промсвязьбанка.

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global предполагает, что торговая динамика трудно прогнозируема сейчас даже на коротком горизонте.

"Ориентиров по индексу Мосбиржи не даем. Но маловероятно, что он опустится ниже 2000 пунктов на предстоящей неделе. Лидерами роста, вероятнее всего, будут акции нефтегазового сектора и банки. Не исключено и продолжение роста в случае подъема цены на нефть выше 100 за баррель. Хуже рынка могут торговаться бумаги металлургического сектора", — прогнозирует эксперт.

Вайсберг ожидает, что российские акции в условиях падения цен на нефть останутся под сильным давлением.

"На предстоящей неделе на российском рынке, вероятно, сохранятся повышенные уровни волатильности. Динамика рынка акций во многом будет определяться поступающими новостями относительно геополитической ситуации и рассматриваемого бюджета страны", — предполагает Григорьев. "Газпром" подтвердил планы по выплате дивидендов

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Дивиденды в ближайшие дни также должны утвердить акционеры "Новатэка", "Самолета" и "Русала", при этом реестры по выплатам закроются по "Фосагро" и "Куйбышевазоту". Qiwi представит финансовые результаты за первое полугодие", — предполагает Кожухова.

Ващенко замечает, что из корпоративных событий в фокусе отчетность Qiwi, SPO компании Positive Technologies. Из важной статистики на локальном рынке: данные за август по динамике ВВП и денежной массы, по промпроизводству, розничным продажам, безработице. Но основным драйвером рынка будут не события и статистика, а информационный фон, считает он.

"К концу недели ситуацию может изменить положительное решение акционеров "Газпрома", по акциям которого дивидендная доходность в настоящий момент составляет порядка 23%", — подметил Соловьев.