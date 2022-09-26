МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в пятницу упали примерно на 3% вслед за другими сырьевыми товарами и фондовыми индексами. Давление на рынки оказали опасения относительно замедления экономики, которое может привести к сокращению спроса, говорят аналитики. В Турции сообщили о работе с ООН над выходом российского зерна на рынки

Кукуруза и соя присоединились к понижательному тренду на фоне страхов рецессии, а также благоприятной погоды для сбора урожая в США.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу в пятницу на CBOT закрылись с понижением на 30 1/4 цента, по 8,80 1/2 доллара за бушель, отступив от установленного в четверг 2-месячного максимума. Декабрьские фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением на 11 1/2 цента, по 6,76 3/4 доллара за бушель. Ноябрьские фьючерсы на сою снизились в цене на 31 1/4 цента, до 14,25 3/4 доллара за бушель

Фондовые индексы США в пятницу упали, нефть WTI рухнула на 6%, а доллар обновил 20-летний максимум, что делает американские зерновые менее конкурентоспособными на мировом рынке.

"Все интерпретируется через призму глобальной рецессии, которая может негативно повлиять на потребление сырьевых товаров, что привело к распродажам перед выходными", — отметил Арлан Судерман из StoneX.

Медвежий настрой рынка усилился на фоне прогнозов ясной погоды на Среднем Западе США, хотя Минсельхоз США ожидает меньший урожай кукурузы и сои в Штатах по сравнению с показателем прошлого года. В кукурузном поясе начинается уборочная кампания: сбор урожая кукурузы по состоянию на 18 сентября завершен на 7%, а уборка сои осуществлена на 3%. Цена нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января

"В центральных штатах США в ближайшие 15 дней осадков выпадет меньше нормы, что будет способствовать высушиванию посевов и раннему сбору урожая кукурузы и сои", — сообщили в Maxar.

В четверг котировки пшеницы в США и Европе подскочили до максимумов с 11 июля на фоне событий вокруг Украины. Тем не менее повышение оценок производства пшеницы в России и продолжающиеся поставки из Украины ослабили беспокойство инвесторов.

"Существуют риски перебоев в поставках, однако порты и транзитные коридоры пока открыты для экспорта зерновых, что сдерживает цены", — подчеркнули аналитики Citi.