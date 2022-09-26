МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги сильным снижением на рыночном пессимизме из-за признаков глобальной рецессии, свидетельствуют данные торговых площадок. Курс рупии к доллару обновил исторический минимум

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,2%, до 3051,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1949 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,37%, до 17866,5 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 3,02%, до 2220,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,6%, до 6469,4 пункта, японский Nikkei 225 на 2,66%, до 26431,55 пункта.

Азиатские рынки закрылись снижением, чему способствовал общерыночный пессимизм из-за опасений по поводу глобальной рецессии. Сильнее всего отреагировал корейский индекс, снижение которого более чем на 3% привели его к минимальному за два года уровню.

"Южнокорейские фондовые рынки очень чувствительны к внешним экономическим факторам, поэтому они чрезмерно отреагировали на глобальную экономическую неопределенность", — сказал агентству Bloomberg аналитик Samsung Securities Co. Со Джун Хун (Seo Jung-Hun).

По данным агентства, иностранные инвесторы продали корейских акций уже на 13,7 миллиарда долларов в этом году.