МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций ОГК-2, "Новатэка", "Газпрома", "Газпром нефти", "Северстали" и повторно понизила границы ценовых коридоров акций "Татнефти", и ПИКа, которые сильно дешевеют на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля

Сообщения о понижении этих границ биржа выпускала с 13.04 до 13.09 мск.

На 13.14 мск акции "Газпром нефти" падают в цене на 11,4% до 323,5 рубля, "Северстали" — на 12,4% до 613,4 рубля, "Новатэка" — на 11%, до 846 рублей, "Татнефти" — 11,47% до 337,6 рубля, ПИКа — на 16,5% до 496,3 рубля, ОГК-2 — на 14,95% до 0,3999 рубля.

Акции "Газпрома" на 13.20 мск дешевеют на 7,61%, до 207,73 рубля, а ранее в понедельник опускались в цене до 200,62 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.