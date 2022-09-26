МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются, инвесторы обеспокоены вероятной рецессией, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях рецессии

По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,67%, до 29 471 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 11 323,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,66%, до 3 683,2 пункта.

Мировые рынки в понедельник охвачены опасениями по поводу глобальной рецессии, причиной которой становится монетарная политика центробанков. Так, Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов, Европейский центробанка — на 50 базисных пунктов, Банк Ангии — также на 50 базисных пунктов.

"Общие опасения по поводу возможности глобальной рецессии давят на фондовые рынки в целом. Риск жесткой посадки экономики после периода чрезмерного ужесточения становится все более высоким", — сказал порталу MarketWatch глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

На этой неделе ожидаются статданные по ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что, по третьей оценке, показатель снизился на 0,6% к предыдущему кварталу.