НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник вновь падают. Инвесторы опасаются, что активные действия ФРС США по сдерживанию инфляции могут привести американскую экономику к рецессии, сообщает агентство Рейтер. Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

Фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average снизились на 225 пунктов, или 0,76%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 27,75 пункта, или 0,75%, а на Nasdaq 100 — 54 пункта, или 0,47%.

Очередной сигнал ФРС о том, что высокие процентные ставки могут продержаться до конца 2023 года, привел к падению трех основных фондовых индексов США на 4%-5% на прошлой неделе, а индекс Dow Jones в пятницу вплотную приблизился к территории медвежьего рынка.

На премаркете в понедельник циклические акции резко снизились в цене на опасениях, что столь резкое повышение ставок может пошатнуть экономику.

Бумаги Boeing Co, Chevron Corp, Caterpillar Inc и JPMorgan Chase & Co упали более чем на 1% каждая, в то время как акции роста, включая Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Tesla Inc, потеряли от 0,4% до 0,5%.

Базовый индекс S&P 500 в пятницу ненадолго опустился ниже минимума закрытия середины июня 3666 пунктов, сведя на нет резкий летний подъем американских акций, но затем сократил потери и закрылся выше этого уровня.

"Поскольку SPX тестирует на прочность свои июньские минимумы, возникает вопрос: является ли это достаточной причиной для покупки?" — задался вопросом Джонатан Крински, старший специалист BTIG по техническому анализу. СМИ: США "нагрели руки" на энергокризисе в Европе

"Учитывая ускорение роста курса доллара, глобальной доходности гособлигаций и провалы на мировых валютных рынках, трудно не испытывать беспокойства по поводу долгосрочных последствий", — добавил эксперт.

Настроения на мировых рынках были мрачными после того, как британский фунт ненадолго коснулся исторических минимумов в начале сессии на опасениях, что новый налогово-бюджетный план британского правительства угрожает прочности финансовой системы страны.

Ярким пятном стали акции операторов казино Wynn Resorts, Las Vegas Sands Corp и Melco Resorts & Entertainment, котировки которых продемонстрировали рост на 5,5%-9,6% после того, как Макао запланировал открыть свои двери для туристических групп из материкового Китая в ноябре впервые за почти три года.