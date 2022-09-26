МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается, этот драгоценный металл проигрывает в спросе доллару и гособлигациям США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Цены на золото отступили к рекордному минимуму на фоне укрепления доллара

По состоянию на 20.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 24,05 доллара, или на 1,45%, до 1 631,55 доллара за тройскую унцию. Показатель находится на минимуме с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,78%, до 18,385 доллара за унцию.

В течение сентября ряд ведущих мировых центробанков повысил свои базовые ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

Инвесторы ожидают скорой рецессии, а золото проигрывает в спросе альтернативным "надежным" активам. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,94%, до 114,25 пункта, а доходность десятилетних гособлигаций США US Treasuries растет до 3,878% против уровня закрытия в 3,697%.

"Рост доходности государственных облигаций и индекса доллара США являются основными "медвежьими" факторами, заставляющими рынки драгоценных металлов снижаться", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).