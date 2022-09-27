МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет на 1,12%, следует из данных Московской биржи. Курс рубля слабо снижается к доллару

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 1,12%, до 1955,04 пункта, индекс РТС — на 1,01%, до 1053,99 пункта.

Расписки VK растут на 6,6% после падения в понедельник более чем на 20%. На вечерних торгах понедельника расписки усилили темпы снижения после новости об удалении продуктов холдинга из магазина приложений App Store и потеряли еще примерно 10%.