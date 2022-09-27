МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник восстанавливаются после череды потерь, следует из данных торгов. Трейдеры сравнили торговлю на бирже с игрой в казино

По состоянию на 11.36 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,11%, до 7028,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 5811,5 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 12307,63 пункта.

Европейские котировки во вторник восстанавливаются после того, как за предыдущие три торговые сессии они заметно упали. Так, британский индекс потерял почти 3%, немецкий — 4,3%, а французский — 4,4%.

Такому пессимизму на рынках способствовали преимущественно опасения по поводу рецессии на фоне "агрессивной" монетарной политики мировых центробанков — ФРС США и ЕЦБ повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов.

"Все нервничают", — заявила агентству Блумберг президент Pence Wealth Management Лайла Пенс (Laila Pence).