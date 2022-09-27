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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220927/838272664.html
Бумаги VK росли на 13% на фоне новости о продаже My.Games
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Расписки VK на вечерней сессии подскакивали более чем на 13% после новости о продаже MY.GAMES, следует из данных Московской биржи. К 20.11 мск бумаги росли на 7,5%, до 355 рублей,... ПРАЙМ, 27.09.2022
рынки, новости, vk, my.games, продажа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Расписки VK на вечерней сессии подскакивали более чем на 13% после новости о продаже MY.GAMES, следует из данных Московской биржи.
К 20.11 мск бумаги росли на 7,5%, до 355 рублей, а ранее в ходе вечерней сессии они максимально подскакивали на 13,2%, до 373,8 рубля.
VK ранее во вторник — около 19.40 мск- объявила о продаже компании MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава, стоимость сделки составляет 642 миллиона долларов.