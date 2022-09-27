МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Расписки VK на вечерней сессии подскакивали более чем на 13% после новости о продаже MY.GAMES, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа понизила границу ценового коридора акций VK

К 20.11 мск бумаги росли на 7,5%, до 355 рублей, а ранее в ходе вечерней сессии они максимально подскакивали на 13,2%, до 373,8 рубля.

VK ранее во вторник — около 19.40 мск- объявила о продаже компании MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава, стоимость сделки составляет 642 миллиона долларов.