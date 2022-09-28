МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на сохраняющихся опасениях за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Народный банк Китая продолжает ослаблять юань

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,75%, до 3070,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,48%, до 1960,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,32%, до 17446,5 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 2,87%, до 2160,09 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,92%, до 26064,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,68%, до 6452 пунктов.

Мировые рынки продолжают оценивать риски для экономики в период ужесточения денежно-кредитной политики центробанков. На фоне сохраняющегося пессимизма инвесторы отказываются от риска — фьючерсы на фондовые индексы США в среду снижаются, в то время как доллар продолжает укрепление к мировым валютам.

"Инвесторы по-прежнему сосредоточены на решениях в отношении монетарной политики по всему миру, которые повысили обеспокоенность возможной рецессией", — цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Charles Schwab.