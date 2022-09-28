МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Уолл-Стрит во вторник углубилась на территорию медвежьего рынка, и фондовый индекс S&P 500 закрылся на минимуме за почти 2 года, поскольку представители Федеральной резервной системы США заявили о готовности к дальнейшему повышению процентных ставок, даже если это приведет к экономическому спаду. Цены на бензин в США растут неделю подряд после долгого снижения

S&P 500 снизился на 24% относительно рекордного уровня закрытия, достигнутого 3 января. На прошлой неделе ФРС просигнализировала, что высокие процентные ставки могут сохраняться на протяжении 2023 года. Индекс широкого рынка утратил весь прирост, отмеченный в ходе летнего ралли, и достиг минимального уровня закрытия с ноября 2020 года.

S&P 500 снизился по итогам уже шестой сессии подряд, что является самой длительной чередой снижений с февраля 2020 года.

Ранее во вторник президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард выступил в поддержку дальнейшего повышения ставок на будущих заседаниях, а президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс указал, что в этом году ФРС придется поднять ставки еще как минимум на один процентный пункт.

"Это разочаровывает, но не вызывает удивления, — заявил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth. — Инвесторы переживают по поводу (действий — ред.) ФРС, траектории процентных ставок и здоровья экономики".

Аналитики Wells Fargo теперь полагают, что центробанк США в 1-м квартале 2023 года установит целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 4,75%-5%. Во временный бюджет США до декабря включили расходы на Украину

Семь из 11 субиндексов S&P 500 снизились, причем коммунальный сектор и сектор товаров дискреционного потребительского спроса возглавили падение, снизившись на 1,7%. Нефтегазовый субиндекс S&P 500 добавил 1,2% после того, как Швеция инициировала расследование утечек газа на российских газопроводах в Балтийском море.

Бумаги Tesla и Nvidia выросли на 2,5% и 1,5% соответственно, что позволило индексу Nasdaq завершить день с повышением.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимального уровня за более чем 12 лет на фоне комментариев представителей ФРС.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, до 29134,99 пункта, а S&P 500 снизился на 0,21%, до 3647,29 пункта. Nasdaq Composite вырос на 0,25%, до 10829,50 пункта.

Настроение на Уолл-стрит в последние две недели определяют опасения по поводу корпоративной прибыли, которая могла оказаться под давлением резко выросших цен, экономического спада и повышений процентных ставок. Аналитики снизили прогнозы прибыли компаний из S&P 500 на 3-й и 4-й квартал, а также на 2022 год. Ожидается, что рост прибыли компаний из S&P 500 в 3-м квартале окажется всего на уровне 4,6%, тогда как в начале июля этот рост оценивался в 11,1%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,25 к 1, а на бирже Nasdaq число растущих бумаг превзошло число падающих в соотношении 1,03 к 1.

У S&P не зафиксировано ни одного нового 52-недельного максимума и 146 новых минимумов, а у Nasdaq — 28 новых максимумов и 502 новых минимумов.