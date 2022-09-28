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https://1prime.ru/Financial_market/20220928/838278133.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды подрастает на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1%, до 1973,05 пункта,... ПРАЙМ, 28.09.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды подрастает на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1%, до 1973,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1058,54 пункта.