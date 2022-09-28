МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды подрастает на 1%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1%, до 1973,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1058,54 пункта.