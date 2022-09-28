МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду сильно снижаются, а немецкий индекс DAX опустился ниже 12000 пунктов, впервые с ноября 2020 года, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи превысил 2000 пунктов

По состоянию на 10.15 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,46%, до 6882,81 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 5669,64 пункта, немецкий DAX — на 1,32%, до 11976,5 пункта.

Европейские фондовые индексы в среду находятся под давлением макроэкономических данных крупнейшей экономики Европы — немецкой. Так, индекс доверия потребителей к экономике страны сократился до минус 42,5 пункта со значения в минус 36,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, доверие потребителей к экономике Германии вновь обновило рекордный минимум.

Кроме того, данные из Франции также оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Индекс доверия потребителей в стране опустился до 79 пунктов с 82 пунктов в августе.

Со своей стороны, в Британии наблюдается рекордная годовая продовольственная инфляция в 10,6%.