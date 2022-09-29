МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Юань в четверг отскочил от достигнутого в ходе предыдущей сессии 14-летнего минимума против доллара США, прервав продолжавшийся восемь дней подряд цикл падения, после того, как Народный банк Китая предупредил о нежелательности масштабной односторонней торговли против юаня. Об этом сообщило агентство Reuters Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

В среду китайский центральный банк сообщил, что стабилизация валютных рынков является его главным приоритетом, повторив прежние заявления о том, что юань имеет солидную базу для сохранения стабильности.

Это заявление "иллюстрирует обеспокоенность Народного банка Китая быстрым ослаблением национальной валюты", отмечают в аналитики Goldman Sachs. При этом центральный банк не будет защищать какой-то конкретный уровень, поскольку драйвером этого ослабление является продолжающееся общее укрепление доллара США, считают они.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1102 за доллар США. Это выше предыдущего фиксинга 7,1107.