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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220929/838302487.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году
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. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по... ПРАЙМ, 29.09.2022
рынки, облигации, новости, минфин рф, евробонды рф, погашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 5,9 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллионов долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Выпуск Россия-35 на 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2019 года и в июне того же года доразместил бонды выпуска еще на 1 миллиард долларов.