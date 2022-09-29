МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, говорится в сообщении министерства. Минфин назвал объем ожидаемых поступлений от НДПИ на нефть

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 5,9 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллионов долларов).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

Выпуск Россия-35 на 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2019 года и в июне того же года доразместил бонды выпуска еще на 1 миллиард долларов.