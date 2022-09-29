МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг ощутимо снижаются после публикации ряда статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 1,61% — до 29206,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,02%, до 10718,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 2,2% — до 3636,82 пункта.

Индексы США снижаются в четверг вечером после выхода ряда статистик. Так, ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами), как и прогнозировали аналитики.

При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 193 тысяч, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным до 215 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 4 тысячи — до 209 тысяч заявок с 213 тысяч.

Кроме того, подскочила и доходность гособлигаций США, что также оказывает негативное влияние на фондовые индексы. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 3,785% с уровня предыдущего закрытия в 3,707%.