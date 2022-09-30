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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220930/838306683.html
Рубль на Мосбирже снижается к доллару, к евро растет
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Курс рубля в начале торгов пятницы перешел к слабому снижению к доллару после позитивного открытия и растет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 30.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, евро, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы перешел к слабому снижению к доллару после позитивного открытия и растет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск увеличивается на 9 копеек, до 57,3 рубля, евро теряет 5 копеек, до 55,42 рубля, юань растет на 1 копейку, до 8,13 рубля.