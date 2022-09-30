МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы перешел к слабому снижению к доллару после позитивного открытия и растет к евро, следует из данных Московской биржи. Назван момент начала нового ослабления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск увеличивается на 9 копеек, до 57,3 рубля, евро теряет 5 копеек, до 55,42 рубля, юань растет на 1 копейку, до 8,13 рубля.