МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, трейдеры оценивают последние данные о рекордной годовой инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3034,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1925,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 17147 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,31%, до 2164,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,15%, до 6479,4 пункта, японский Nikkei 225 падал на 2,32%, до 25809 пунктов.

Как отмечают аналитики ING, слова которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, пессимизм на рынках Азии вызван последней немецкой статистикой. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум. Эксперты также предупредили, что это может быть не предельным значением.

В целом рынки АТР повторяют динамику четверга на мировых фондовых рынках — европейские индексы закрылись снижением на 1,5-1,8%, американские — на 1,5-2,8%.