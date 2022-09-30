МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Юань в пятницу восстановил все потери, понесенные с начала этой недели, после сообщений Reuters о том, что Народный банк Китая дал распоряжение крупнейшим государственным банкам быть готовыми поддержать национальную валюту на оффшорных торгах. Об этом также сообщило агентство Reuters. Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

Источники сообщили Reuters в четверг, что госбанкам было велено провести ревизию имеющихся у них средств в оффшорных юанях и подготовить резервы в долларах США, чтобы использовать их для сдерживания быстрого ослабления юаня. После публикации Reuters оншорный и оффшорный юань перешли к росту, который продолжался и в пятницу.

"Многим участникам рынка пришлось закрыть короткие позиции по юаню", — рассказал трейдер иностранного банка. Он отметил, что некоторые инвесторы также выровняли свои позиции, чтобы избежать последствий повышенной волатильности в период предстоящих праздников. Финансовые рынки Китая будут закрыты на неделю, начиная с субботы. Торги возобновятся 10 октября.

После открытия торгов пара доллар/оншорный юань торговалась по 7,1000, а к середине сессии — по 7,1140. Если пара завершит торговый день на этом уровне, то по итогам недели юань укрепится на 0,22% против доллара, отметившись недельным ростом впервые с середины августа. При этом по итогам месяца он все равно потеряет более 3%, а с начала года — более 10%, рискуя завершить год с худшим результатом с 1994 года. Минфин допустил покупку юаней для ФНБ в этом году

"Своими последними коммуникациями и действиями Народный банк Китая отчетливо сигнализирует о дискомфорте, испытываемом от резкого ослабления юаня, а также о готовности стабилизировать его курс", — пишут аналитики Goldman Sachs.

Между тем признаки улучшения ситуации на рынке недвижимости Китая также помогли поднять настроение на рынке, отмечают трейдеры.

В четверг китайский центральный банк сообщил, что муниципальные власти некоторых городов могут смягчить требования к минимальным ипотечным ставкам для тех, кто впервые покупает жилье. Эта мера призвана поддержать цены на недвижимость и перезапустить сбоящий двигатель второй по величине экономики мира.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,0998 за доллар, что на 0,15% ниже предыдущего фиксинга 7,1102.