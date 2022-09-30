СМИ: юань восстановил потери, понесенные с начала недели, после решения Народного банка Китая
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Юань в пятницу восстановил все потери, понесенные с начала этой недели, после сообщений Reuters о том, что Народный банк Китая дал распоряжение крупнейшим государственным банкам быть готовыми поддержать национальную валюту на оффшорных торгах. Об этом также сообщило агентство Reuters.
Источники сообщили Reuters в четверг, что госбанкам было велено провести ревизию имеющихся у них средств в оффшорных юанях и подготовить резервы в долларах США, чтобы использовать их для сдерживания быстрого ослабления юаня. После публикации Reuters оншорный и оффшорный юань перешли к росту, который продолжался и в пятницу.
"Многим участникам рынка пришлось закрыть короткие позиции по юаню", — рассказал трейдер иностранного банка. Он отметил, что некоторые инвесторы также выровняли свои позиции, чтобы избежать последствий повышенной волатильности в период предстоящих праздников. Финансовые рынки Китая будут закрыты на неделю, начиная с субботы. Торги возобновятся 10 октября.
После открытия торгов пара доллар/оншорный юань торговалась по 7,1000, а к середине сессии — по 7,1140. Если пара завершит торговый день на этом уровне, то по итогам недели юань укрепится на 0,22% против доллара, отметившись недельным ростом впервые с середины августа. При этом по итогам месяца он все равно потеряет более 3%, а с начала года — более 10%, рискуя завершить год с худшим результатом с 1994 года.
"Своими последними коммуникациями и действиями Народный банк Китая отчетливо сигнализирует о дискомфорте, испытываемом от резкого ослабления юаня, а также о готовности стабилизировать его курс", — пишут аналитики Goldman Sachs.
Между тем признаки улучшения ситуации на рынке недвижимости Китая также помогли поднять настроение на рынке, отмечают трейдеры.
В четверг китайский центральный банк сообщил, что муниципальные власти некоторых городов могут смягчить требования к минимальным ипотечным ставкам для тех, кто впервые покупает жилье. Эта мера призвана поддержать цены на недвижимость и перезапустить сбоящий двигатель второй по величине экономики мира.
Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,0998 за доллар, что на 0,15% ниже предыдущего фиксинга 7,1102.
https://1prime.ru/Financial_market/20220930/838308125.html