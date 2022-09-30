МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно растет в пятницу утром, при этом в целом за третий квартал она снизилась на 7,7%, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть продолжают падать

По состоянию на 9.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,05%, до 3,4275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,62%, до 7542 долларов, алюминия – на 3,44%, до 2197 долларов, цинка – на 2,68%, до 2929,5 доллара.

За третий квартал (1 июля — 30 сентября) стоимость меди упала на 7,7%, чему преимущественно способствовали ограничительные антиковидные меры в крупнейшем ее импортере — Китае.

Что касается динамики пятницы, то ей способствует макростатистика, и тоже из Китая. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) страны снизился до 50,9 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, однако индекс деловой активности именно в производственном секторе вырос до 50,1 пункта с 49,4% в августе.