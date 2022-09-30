МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций резко проседал на заявлениях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о взрывах на "Северных потоках", но почти отыграл потери, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Ранее в пятницу Нарышкин заявил, что взрывы на "Северных потоках" — это международный теракт, у России есть данные о том, что за этим преступлением стоит Запад, хотя тот и пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей.

К 11.02 мск индекс Мосбиржи символически снижался на 0,22%, акции "Газпрома" снижаются на 0,72%, обыкновенные акции Сбербанка – на 1,28%. Ранее в ходе торгов, после заявлений Нарышкина, индекс Мосбиржи падал максимально на 4,14%. Акции "Газпрома" проседали на 16,4%, обыкновенные акции Сбербанка – на 6,35%.