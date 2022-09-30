МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы сдержанно относятся к взаимодействию с Минфином России по получению выплат в рублях по суверенным еврооблигациям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

"Мы являемся ответственным заемщиком и в полном объеме выполняем свои обязательства, в том числе и по облигациям, выпущенным в валюте. По рублевым облигациям федерального займа (ОФЗ) мы осуществляем выплаты в обычном порядке, по валютным облигациям для держателей-иностранцев предусмотрен специальный механизм, специально открыты счета, на которые перечисляются средства, индексируются в зависимости от изменений курсовых соотношений", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

"Что касается отечественных держателей облигаций, выраженных в иностранной валюте, получают все в полном объеме купонные выплаты. Что касается иностранных держателей, то они могут это сделать, обратившись за соответствующей выплатой. И такие выплаты будут произведены в полном объеме, никаких ограничений на вывод этих средств из Российской Федерации в настоящее время нет", — отметил министр.

По его словам, иностранные инвесторы проявляют сдержанность относительно получения купонных выплат по евробондам. "Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга. Поэтому мы видим очень, как сказать, сдержанное отношение к взаимодействию по получению купонного дохода по облигациям", — сказал он.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.