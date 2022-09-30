МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" отреагировали ростом на новости о выплате по итогам первого полугодия 2022 года рекордных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию и подскакивали на 5%, но быстро перешли к небольшому снижению, следует из данных торгов. Акционеры "Газпрома" утвердили рекордные дивиденды за первое полугодие

К 13.04 мск акции "Газпрома" снижались на 1,37% до 223,35 рубля. Утром бумаги показывали высокую волатильность и даже теряли около 16%, после чего практически отыграли падение и до публикации новости снижались на 2%. После публикации новости бумаги максимально акции росли на 5,41%, до 238,72 рубля.

Акционеры "Газпрома" на внеочередном собрании утвердили выплату по итогам первого полугодия 2022 года рекордных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию. Суммарный размер выплат составит 1 триллион 208 миллиардов рублей — 50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" за январь-июнь текущего года. Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка. Реестр акционеров под дивиденды закроется 11 октября.