МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут после небольшого утреннего снижения, поддержку котировкам оказывают риски дефицита предложения этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. ОПЕК+ может сократить добычу нефти в ноябре, сообщил Reuters

По состоянию на 13.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 87,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 81,38 доллара. Утром нефть дешевела на 0,3-0,4%.

Несмотря на заметное падение нефтяных котировок в последнее время, аналитики отмечают сохранение нехватки этого сырья на рынке.

"Риски, относящиеся к предложению, остаются поддерживающим фактором", — сказал агентству Блумберг глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). В частности, сказал Хансен, это касается возможного сокращения добычи ОПЕК+.

И тем не менее квартал цены на нефть готовятся завершить снижением впервые с 2020 года — с начала текущего квартала Brent подешевел на 23,8%, WTI — на 23,2%.