МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем растет по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Страны БРИКС могут создать собственную валюту, заявил российский посол

По состоянию на 13.39 мск курс евро к доллару уменьшается до 0,9772 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9814 доллара, курс доллара к иене растет до 144,48 иены со 144,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 112,4 пункта.

Инвесторы ожидают ряд позитивных статданных. Так, аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, вырос до 59,5 пункта с 58,2 пункта в августе.

Также будут опубликованы данные о доходах и расходах населения в США в августе. Аналитики полагают, что по сравнению с июлем доходы выросли на 0,3% за отчетный месяц, а расходы — на 0,2%.