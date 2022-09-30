МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы показывает высокую волатильность и снижается на 0,4% на фоне падения акций "Газпрома" и ожидания нового пакета санкций, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижался на 0,69%, до 1940,28 пункта, долларовый индекс РТС растет — на 1,07%, до 1083,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 71 копейку, достигая 56,5 рубля, евро — 2,77 рубля, до 52,7 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,57%, до 86,68 доллара за баррель.

"Ранее среди многих аналитиков сложился консенсус, что в случае положительного решения по дивидендам, ждать сильного роста не стоит. Под эту идею на рынке был слишком большой навес предложения, который сейчас реализуется по факту. Благодаря значительной доли "Газпрома" в индексе, его негативная динамика отражается на всем российском рынке, утягивая за собой других "тяжеловесов"", — поясняет Павел Веревкин из "Алор Брокер".

Александр Ковалёв из ФГ "Финам" отмечает, что российский рынок в пятницу находится под сильным давлением. Дополнительной нервозности добавляют новости о том, что страны ЕС достигли предварительной договоренности по очередному пакету санкций против РФ.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА СТОИМОСТИ

"На таком фоне в лидерах снижения оказались компании, деятельность которых потенциально имеет больше шансов попасть под новые ограничения: Санкт-Петербургская биржа (-11,8%), En+ Group (-6,97%), "Русал" (-4,44%), TCS Group (-2,9%). Горячо ожидаемое рынком решение ВОСА "Газпрома", который утвердил промежуточные дивиденды, также не принесло позитива на рынки", — обращает внимание Ковалев.

Акции "Газпрома" (-5%) демонстрировали высокую волатильность, падали на 16% и росли до 5% в течение сессии на фоне дивидендных новостей.

"Лидерами падения стали акции "Фосагро" (-10%) после дивидендной отсечки, а также акции "Русала" (-4,53%), продолжающие снижение после вчерашних обвинений в адрес конечного бенефициара компании Олега Дерипаски", — дополнил Ковалев.

Также лидерами падения стоимости стали — акции банка "Санкт-Петербург" (-9%), ВТБ (-2,4%), Сбербанка (-2%).

"Акции "Энел Россия" сегодня росли на 24,24% на сообщении, что "Лукойл" и ГПБ-Фрезия получили разрешение на покупку доли Enel в "Энел Россия". Событие ожидаемо, однако резкий рост произошел именно на внезапном появлении новости, после чего динамика начала замедляться", — отмечает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

В лидерах роста — акции "Самолета" (+8,3%), "Акрона" (+4,75%), ММК (+2,3%), МТС (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"До конца торгов мы не прогнозируем существенного улучшения динамики по индексу Мосбиржи, поскольку в условиях высокой неопределенности многие инвесторы предпочтут закрыть или сократить позиции по российским бумагам перед выходными", — прогнозирует Ковалев.

Веревкин считает, что после одобрения дивидендов "Газпрома", на рынке, по сути, не осталось позитивных новостей, а впереди еще новая волна западных санкций за итоги референдумов