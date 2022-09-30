МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ключевые индексы Уолл-стрит начали торги в минусе. В августе наблюдалась устойчивая базовая инфляция, что породило страхи более серьезных повышений ставок, способных сказаться на восстановлении потребительских расходов. Индекс потребительских настроений в США вырос в сентябре хуже прогноза

Dow Jones Industrial Average просел на 102,58 пункта, или 0,35%, до 29123,03 пункта.

S&P 500 понизился на 6,99 пункта, или 0,19%, до 3633,48 пункта. Nasdaq Composite понизился на 39,80 пункта, или 0,37%, до 10697,71 пункта.