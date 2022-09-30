МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут после публикации ряда статистик по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,4%, до 29342,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,29%, до 10875,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3671,38 пункта.

Американские биржи открылись ростом в пятницу, рынки оценивают статданные по стране. Так, доходы населения США в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а потребительские расходы увеличились на 0,4% в месячном выражении. Показатель по доходам совпал с прогнозом аналитиков, хотя рост расходов ожидался на уровне 0,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 58,6 пункта с августовских 58,2 при ожидаемом росте до 59,5 пункта.