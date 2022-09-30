МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после снижения днем ранее, но по итогам всего заканчивающегося сегодня третьего квартала показывает отрицательную динамику, как и во втором квартале, свидетельствуют данные торгов. Эксперты спрогнозировали замедление темпов снижения цен на нефть

По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 13,15 доллара, или на 0,79%, до 1681,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,05%, до 19,282 доллара за унцию.

Днем ранее цена на золото снижалась, так как этот драгоценный металл проигрывал в популярности другому надежному активу — госбондам США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) росла до 3,768%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

В целом за второй квартал котировки драгоценного металла упали на 7% — золото демонстрирует второе квартальное снижение подряд (в предыдущем квартале оно подешевело на 7,7%).

Стоимость золота остается под давлением подорожавшего доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) за третий квартал вырос на 3%, превысив 112 пунктов. Показатель находится на максимуме с июня 2002 года. Удорожание американской валюты делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.