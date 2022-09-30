МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,18%, но упал на 18,45% за сентябрь, следует из данных Московской биржи. Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 150 миллиардов рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,18%, до 1957,31 пункта, долларовый РТС упал на 1,54%, до 1055,72 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1 рубль, до 58,21 рубля.

За сентябрь индекс Мосбиржи упал на 18,45%, РТС – на 16,11%.