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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220930/838320486.html
Российский рынок акций упал на 18,45 процента за месяц
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,18%, но упал на 18,45% за сентябрь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 30.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,18%, но упал на 18,45% за сентябрь, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,18%, до 1957,31 пункта, долларовый РТС упал на 1,54%, до 1055,72 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1 рубль, до 58,21 рубля.
За сентябрь индекс Мосбиржи упал на 18,45%, РТС – на 16,11%.