МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы ростом, завершив при этом текущий квартал падением на 2,7-5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 6893,81 пункта, французский CAC 40 — на 1,51%, до 5762,34 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 12114,36 пункта.

За июль-сентябрь FTSE 100 упал на 3,87%, CAC 40 — на 2,71%, DAX — на 5,24%. Падение существенно замедлилось по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда британский индекс упал на 4,6%, а французский и немецкий на 11,1% и 11,3% соответственно.

Европейские котировки в третьем квартале находились под давлением со стороны макроэкономических факторов. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. При этом по итогам сентября, по предварительной оценке, инфляция ускорилась до 10%.

Высокая инфляция в странах Европы заставила Европейский центральный банк предпринять жесткие монетарные шаги. Так, в начале сентября ЕЦБ впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых. При этом регулятор заявил, что ожидает дальнейшего повышения на следующих нескольких заседаниях.

Экономическая активность в европейских странах также замедляется на фоне высоких цен на газ. Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

Все вышеперечисленные факторы заставляют инвесторов опасаться, что мировая экономика входит в состояние рецессии. В таких условиях спрос на "рисковые" активы, к которым относятся европейские акции, снижается, и их цена падает.