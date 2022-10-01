Средняя биржевая цена газа в Европе упала до 2093 долларов за тысячу кубометров в сентябре
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе после четырех месяцев устойчивого роста перешла к снижению: в сентябре она опустилась на 14,6%, примерно до 2093 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Опрошенные агентством эксперты среди причин снижения называют заполнение газохранилищ в Евросоюзе до целевого уровня.
"На текущий момент мы не видим пиковых значений по цене газа из-за того, что Европа успела заполнить газовые хранилища более чем на 80%. Также ведутся интенсивные обсуждения об ограничении цен на газ в ЕС", – говорит персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Михаил Селезнев.
ЦЕНОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Цены на газ в сентябре продолжали демонстрировать волатильность. Пиковых значений они достигли в начале месяца – выше 2900 долларов за тысячу кубометров, а до минимальных отметок – ниже 1800 долларов – опускались в середине сентября. Месяц завершился на уровне почти 1900 долларов за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу хаба TTF в Нидерландах в сентябре снизилась до 2093 долларов (–14,6%). Для сравнения: в мае показатель составлял 1030 долларов, в июне – почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле – около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Еврокомиссия в последнем отчете по рынку газа (за первый квартал) отмечала, что ценовую волатильность на европейских газовых рынках усилила геополитическая напряженность, которая уже ощущалась в предшествующие месяцы и создавала неопределенность в отношении европейской безопасности поставок газа.
Цены 7 марта достигли исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров. С тех пор, как отмечала Еврокомиссия, рынок в основном определялся заявлениями, влиявшими на доступность поставок газа из России, а также политическими мерами Евросоюза.
НОВЫЕ МАКСИМУМЫ
В текущей ситуации эксперты ожидают возобновления роста цен в Европе – по мнению Селезнева, они "вполне способны обновить недавние максимумы".
Эксперт отмечает, что это может случиться вследствие остановки транзита через Украину, сильных заморозков или неспособности США значительно нарастить поставки СПГ в Европу этой зимой.
Биржевая торговля газом "во многом основана на ожиданиях", говорит в свою очередь директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
"Начало марта характеризовалось высоким уровнем неопределенности, в том числе в отношении поставок российского газа в Европу, отсюда и паника, которая привела к всплеску цен. Сейчас же негативный сценарий уже во многом реализовался (прежде всего речь о "Северных потоках"), хранилища заполнены", – рассуждает она.
"Газпром" в середине августа, после того как цены на спотовых биржах достигли отметки в 2500 долларов за тысячу кубометров, сообщал, что по его консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов.
Причин для пересмотра прогноза "Газпрома" в меньшую сторону нет, уверена Белова. Более того, по ее словам, вывод из строя "Северных потоков" лишает Европу гибкости в вопросах импорта "голубого топлива". Цены перейдут к росту, если возникнет физическая нехватка газа, полагает она.
https://1prime.ru/Financial_market/20221001/838322656.html