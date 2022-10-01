МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе после четырех месяцев устойчивого роста перешла к снижению: в сентябре она опустилась на 14,6%, примерно до 2093 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Вся надежда на Украину: когда Европе перекроют газ

Опрошенные агентством эксперты среди причин снижения называют заполнение газохранилищ в Евросоюзе до целевого уровня.

"На текущий момент мы не видим пиковых значений по цене газа из-за того, что Европа успела заполнить газовые хранилища более чем на 80%. Также ведутся интенсивные обсуждения об ограничении цен на газ в ЕС", – говорит персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Михаил Селезнев.

ЦЕНОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Цены на газ в сентябре продолжали демонстрировать волатильность. Пиковых значений они достигли в начале месяца – выше 2900 долларов за тысячу кубометров, а до минимальных отметок – ниже 1800 долларов – опускались в середине сентября. Месяц завершился на уровне почти 1900 долларов за тысячу кубометров. Назван единственный путь, которым можно напитать Европу газом

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу хаба TTF в Нидерландах в сентябре снизилась до 2093 долларов (–14,6%). Для сравнения: в мае показатель составлял 1030 долларов, в июне – почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле – около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Еврокомиссия в последнем отчете по рынку газа (за первый квартал) отмечала, что ценовую волатильность на европейских газовых рынках усилила геополитическая напряженность, которая уже ощущалась в предшествующие месяцы и создавала неопределенность в отношении европейской безопасности поставок газа.

Цены 7 марта достигли исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров. С тех пор, как отмечала Еврокомиссия, рынок в основном определялся заявлениями, влиявшими на доступность поставок газа из России, а также политическими мерами Евросоюза.

НОВЫЕ МАКСИМУМЫ

В текущей ситуации эксперты ожидают возобновления роста цен в Европе – по мнению Селезнева, они "вполне способны обновить недавние максимумы". СМИ назвали объемы потерь газа "Северных потоков"

Эксперт отмечает, что это может случиться вследствие остановки транзита через Украину, сильных заморозков или неспособности США значительно нарастить поставки СПГ в Европу этой зимой.

Биржевая торговля газом "во многом основана на ожиданиях", говорит в свою очередь директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.

"Начало марта характеризовалось высоким уровнем неопределенности, в том числе в отношении поставок российского газа в Европу, отсюда и паника, которая привела к всплеску цен. Сейчас же негативный сценарий уже во многом реализовался (прежде всего речь о "Северных потоках"), хранилища заполнены", – рассуждает она.

"Газпром" в середине августа, после того как цены на спотовых биржах достигли отметки в 2500 долларов за тысячу кубометров, сообщал, что по его консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов.

Причин для пересмотра прогноза "Газпрома" в меньшую сторону нет, уверена Белова. Более того, по ее словам, вывод из строя "Северных потоков" лишает Европу гибкости в вопросах импорта "голубого топлива". Цены перейдут к росту, если возникнет физическая нехватка газа, полагает она.